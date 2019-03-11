В сеть попала запись телефонного разговора Тимошенко и Коломойского

В СМИ опубликовали запись разговора кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с олигархом Игорем Коломойским.

Аудио разместил у себя британский портал Liveleak, передает Strana.ua.

На записи слышно, что Тимошенко поздравляет Коломойского с днем рождения.

«Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», – сказала лидер партии «Батькивщина».

Также Тимошенко пожелала собеседнику, чтобы его «оставили в покое», на что Коломойский ответил, что «пока мы нашей цели не добьемся, мы не успокоимся».

Ранее стало известно, что над офисом другого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского была обнаружена прослушка.

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