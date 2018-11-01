Обвиненный в домогательствах Колпаков снова стал главредом «Медузы»

Главным редактором портала «Медуза» снова назначен Иван Колпаков, который осенью 2018 года ушел в отставку после скандала с домогательствами к супруге своего коллеги, сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко.

«11 марта 2019 года главным редактором «Медузы» назначен Иван Колпаков. Татьяна Ершова, исполнявшая обязанности главного редактора, станет редакционным директором», – заявила она в своем обращении на сайте портала.

Тимченко подчеркнула, что сама приняла решение о восстановлении Колпакова в должности, так как он был «идеологом и лидером издания» и лучше всех может «справиться с новыми задачами и вызовами».

По ее словам, возвращение Колпакова поддержали руководители всех подразделений «Медузы» и члены нового совета директоров, первое заседание которого пройдет еще только в конце марта 2019 года.

«Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать. Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов. Возможно, мы учимся медленнее, чем хотелось бы, но мы умеем учиться на своих ошибках», – заявила она.

Напомним, главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова в ноябре 2018 года отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах в отношении супруги сотрудника на корпоративе. Источники приводили слова Колпакова, который заявлял, что ему «ничего не будет» за такое поведение.

Он также рассказал, что был пьян и ничего не помнит. Колпаков сам принял решение об увольнении, однако его оставили в «Медузе».

Главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин предложил работу сотруднику, жену которого оскорбил Колпаков.