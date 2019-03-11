Властям Петербурга направили петицию с просьбой защитить от кукол-вымогателей

В адрес властей Санкт-Петербурга направлена петиция, собравшая свыше 2,5 тыс. подписей, с просьбой о защите жителей и гостей города от ростовых кукол и живых скульптур, которые вымогают деньги за фото с ними.

Согласно тексту петиции, изображающие различных персонажей аниматоры «хватают людей за одежду, преграждают им путь и навязчиво предлагают прохожим сфотографироватся с ними», передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что при этом цена в 50-100 рублей за фото их не устраивает: при попытке заплатить небольшую сумму аниматоры реагируют агрессивно.

«В ход идут уговоры и вымогательство, а иногда и прямое хамство и агрессия», – сообщается в тексте петиции к властям.

Россияне просят принять меры в отношении «неизвестных лиц, промышляющих вымогательством денег у туристов в Александровском парке, на Невском проспекте и Дворцовой площади – в самом сердце Санкт-Петербурга».

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города пока не дал никаких комментариев.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что идет сбор подписей против кукол-вымогателей, которые работают в Санкт-Петербурге.