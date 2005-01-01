Кремль прояснил позицию с письмом сына погибшей в Эймсбери британки

В Кремле не считают обязательным отвечать на письмо сына погибшей в Эймсбери британки Дон Стерджесс, позицию России на этот счет уже разъяснил посол в Великобритании Александр Яковенко, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, это совсем необязательно. Дело в том, что посол Российской Федерации назначается указом президента и, собственно, он является чрезвычайным и полномочным послом, то есть имеет все необходимые полномочия говорить от имени Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что дипмиссия России в Британии уже выходила с Эваном Хоупом, написавшим письмо, на контакт. Британец был проинформирован. Посольство также выразило готовность дать все необходимые пояснения, заметил Песков.

«Именно российская сторона с самого начала была инициатором полного и комплексного сотрудничества с целью пролить свет над этим инцидентом. Вы знаете, что, к сожалению, эта инициатива Российской Федерации не была встречена взаимностью со стороны британских властей – наверное, это главное, что нужно знать господи Хоупу», – объяснил Песков.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Великобритании выразило готовность к встрече с сыном умершей в британском Эймсбери Дон Стерджес. Она якобы умерла от нервно-паралитического вещества.

Эван Хоуп заявил в интервью британским СМИ, что чувствует себя преданным британским правительством после гибели его матери. Он также сообщил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.