Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года в результате, как сообщал Лондон, воздействия нервно-паралитического вещества, чувствует себя преданным британским правительством после гибели его матери.

В интервью Sunday Mirror 20-летний Эван Хоуп, один из троих детей Стерджес, выразил сомнения в том, что правосудия для его матери когда-либо удастся добиться. «И я чувствую себя преданным и брошенным правительством», – приводит его слова ТАСС.

«Я знаю, что они поддержали Скрипалей, и я рад этому, поскольку сочувствую им и тому, через что они прошли. Но у моей семьи не было поддержки, а мы те, кто потерял мать», – добавил Эван Хоуп. По его словам, Дон Стерджес стала невинной жертвой, однако ни Тереза Мэй, ни другие представители британского правительства не вышли на связь с родственниками погибшей – от них не было ни телефонного звонка, ни письма.

«Мы просто узнаем обо всем из новостей так же, как и все остальные», – добавил он.

Напомним, 30 июня Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

Лондон утверждал, что вещество, которым «отравляли» людей как в Солсбери, так и Эймсбери, якобы разрабатывалось в России. На этом основании Москву обвинили в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.