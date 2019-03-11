Visa повысит максимальную сумму для покупок без ПИН-кода

Visa с апреля позволит оплачивать картой без введения ПИН-кода покупки на сумму до 3 тыс. рублей вместо нынешней 1 тыс. рублей.

Письмо с новыми правилами было разослано банкам, рассказали РБК три источника в банковской сфере. Его получение подтвердили в Альфа-банке и «ФК Открытие», об инициативе также известно ВТБ.

Новые правила должны вступить в силу в середине апреля. Требования платежной системы касаются всех банков – участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран-лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов.