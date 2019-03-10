Эрдоган обвинил участниц марша феминисток в неуважении к исламу

Активистки марша «Ночь феминисток» свистели во время призыва к молитве, чем проявили неуважение к исламу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы, наверное, видели неуважение, которое было проявлено во время марша по случаю женского дня под руководством Народно-республиканской партии (НРП) и Партии демократии народов, когда они свистели и скандировали лозунги в Таксиме во время азана?» – цитирует РИА «Новости» трансляцию выступления Эрдогана в Мерсине телеканалом NTV.

Затем он показал на большом экране фрагменты акции феминисток в Стамбуле. Эрдоган отметил, что не хочет упоминать о других происшествиях марша, которые стали «самым большим оскорблением для женщин».

«Неуважение к азану указывает на то, как эти выборы (муниципальные выборы в Турции 31 марта) важны с точки зрения будущего нашей страны и нации», – сказал он.

Напомним, полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участников приуроченного к 8 марта марша под названием «Ночь феминисток».