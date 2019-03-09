Против феминисток в Стамбуле применили слезоточивый газ

Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участников приуроченного к 8 марта марша под названием «Ночь феминисток».

По информации телеканала T24, женщины планировали устроить акцию перед Французским культурным центром в 19.30 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Перед началом марша женщины собрались на улицах, соседних с улицей Истикляль, и стали делать выкрики в адрес полиции. Участников акции призвали разойтись, а после этого применили слезоточивый газ и пластиковые пули.

Марш «Ночь феминисток» проводится в Стамбуле 8 марта ежегодно с 2003 года.

Ранее несанкционированный женский марш был пресечен грузинской полицией в Баку. А на марше феминисток в Киеве произошла драка.