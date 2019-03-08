Полиция Баку разогнала женский марш

Несанкционированный женский марш, приуроченный к 8 Марта, был пресечен полицией в Баку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Местные феминистки организовали акцию через соцсети, чтобы выразить протест против насилия. По их словам, «цель марша – объединение для освобождения общества от патриархата»

«Общество должно услышать голоса женщин, спастись от гегемонии мужчин», – утверждали активистки, которые отмечали, что ежегодно до сотни женщин погибают в стране в результате семейного и бытового насилия.

На марш собралось около 50 женщин. Однако полиция заявила, что акция не согласована с властями, следовательно, незаконная. Женщин оттеснили к одной из станций метрополитена столицы Азербайджана и в итоге заставили разойтись.

Напомним, ранее на марше женщин в Киеве произошла драка.