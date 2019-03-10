В центре Стокгольма взорвался автобус

Автобус взорвался и загорелся в центре Стокгольма; внутри не было пассажиров, сообщает издание Dagens Nyheter.

В автобусе в качестве топлива использовался газ, пассажиров внутри не было, передает РИА «Новости».

«Я не могу ничего сказать про шофера, но у меня нет данных о пострадавших», – сказала представитель полиции Карина Скагерлинд. Автобус не был задействован на регулярном маршруте в момент взрыва.

Над местом взрыва сейчас поднимается плотный черный дым.

Инцидент произошел в 11.25 по местному времени (13.25 мск), в произошедшем полиция не видит состава преступления.