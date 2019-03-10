Россия указала на противоречия в позиции США по лагерю «Рукбан» в Сирии

Представители США противоречат друг другу в заявлениях о лагере беженцев «Рукбан» в Сирии, говорится в заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии.

В заявлении отмечается, что страдания сирийских граждан продолжаются уже 1 тыс. 774 дня. Они насильно удерживаются в лагере беженцев «Рукбан» в оккупированной США зоне Ат-Танф. Штабы России и Сирии указали на «лицемерие американской стороны», которая заявляет о «приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям», однако ничего не делает ради претворения их в жизнь, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее представитель коалиции США в Сирии Шон Райан заявлял, что нет никаких препятствий для свободного перемещения беженцев лагеря «Рукбан», однако первый секретарь американского посольства в Аммане Алекс Хоукс обозначил целый ряд условий для того, чтобы жители лагеря могли беспрепятственно покинуть его.

«Он (Хоукс) недвусмысленно дал понять, что только американская сторона может оказать влияние на так называемых «повстанцев» и гарантировать неприменение силы с их стороны, а также довести до беженцев информацию о готовности сирийского правительства обеспечить достойные условия жизни возвращающимся гражданам», – говорится в заявлении штабов.

Кроме того, отмечают в штабах России и Сирии, Хоукс «демонстрирует проявление заботы» и необходимость создания достойных условий для возвращения жителей лагеря «Рукбан», но в лагере на самом деле процветают «антисанитария и болезни, холод и голод».

«Основываясь на принципах гуманизма, подтвержденных не словами, а конкретными действиями, в очередной раз призываем мировое сообщество открыть глаза на реальное положение дел в лагере «Рукбан», не поддаваться заверениям США о заботе, проявляемой к простым сирийцам, верить только фактам и реальным делам», – говорится в заявлении.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что необходимо срочно решить проблему сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан». По его словам, лагерь следует расформировать и эвакуировать его жителей.