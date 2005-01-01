Россия не признала решение Гаагского суда по компенсациям для «Нафтогаза»

Россия не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза», поскольку арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение иска, сообщили в пресс-службе Минюста.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации», – отметило ведомство, передает РИА «Новости».

Также в министерстве заверили, что примут все меры для обеспечения представления и защиты российских интересов в связи с вынесением решения арбитража.

В пятницу глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона получила «позитивное» решение арбитражного трибунала в Гааге по иску против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму.

Позднее топ-менеджер украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» рассчитывает потребовать от России «возвращения» 8 млрд долларов.