«Нафтогаз» захотел получить от России 8 млрд долларов

«Нафтогаз» планирует потребовать от России «возвращения» 8 млрд долларов, в эту сумму входят проценты по делу о потере активов компании в Крыму.

«Сумма, которую требует группа «Нафтогаз», составляет около 5 млрд долларов (около 8 миллиардов, если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами», – сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что конечный результат зависит от юристов и от того, насколько качественно сработала компания, предоставляя данные независимым экспертам.

В пятницу глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона получила «позитивное» решение арбитражного трибунала в Гааге по иску против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму.

Он сообщал, что согласно решению суда, Россия должна будет выплатить «Нафтогазу» компенсацию. При этом украинская сторона оценивает свои «убытки» в 5 млрд долларов. По словам Коболева, окончательная сумма будет рассматриваться на следующем слушании.