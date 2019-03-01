Детеныши моржей попали в «китовую тюрьму» в Приморье

Стало известно, что в «китовой тюрьме» в Приморье помимо косаток и белух есть еще и моржи. Зоозащитники требуют выяснить законность отлова животных.

«У нас содержатся моржи. Они сейчас на карантине, поэтому увидеть их нельзя», – передает слова старшего тренера адаптационного центра морских млекопитающих Андрей Насонова «Интерфакс». Назвать конкретное количество и возраст особей Насонов отказался.

Сведения о содержании в бухте Средняя моржей подтвердило и заключение ветеринарного врача реабилитационного центра «Тюлень» в Приморье Павла Чопенко, копия которого была получена агентством.

«Все шесть щенков тихоокеанского моржа на базе в Средней являются сеголетками, те есть находятся в возрасте до года. Ориентировочно им не больше восьми месяцев», – говорится в документе об экспертизе, проведенной в декабре. По данным эксперта, моржи находятся в стальных контейнерах с бассейном и сушей, без доступа солнечного света.

Также факт отлова моржей подтвердили и пограничники. Они отметили, что отлов происходил «в культурно-просветительских целях» на основании разрешений, выданных Амурским территориальным управлением Росрыболовства.

Однако руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын заявил, что скорее всего моржат отловили для продажи в океанариумы Азии. Также он отметил, что отлов детенышей может привести и к гибели матерей. «Один выловленный щенок моржа – это одна убитая мать», – передает слова эколога «Интерфакс».

Но в четверг на встрече с журналистами Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович заявил, что детенышей моржей в бухту Средняя не привозили.

«Это не подтвердилось. Проверка проводилась в рамках поручения прокуратуры Чукотки. Сюда (моржата) не поступали», – отметил прокурор.

Ранее стало известно, что за 2018 год в Охотском море было выловлено 12 косаток и 90 белух для последующей продажи в дельфинарии и океанариумы. Бухту, где расположены вольеры, прозвали «китовой тюрьмой».

В последствии выяснилось, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники потребовали освободить морских млекопитающих.

На прошлой неделе сообщалось, что в отношении организаций, которые занимались отловом и содержанием морских млекопитающих в бухте Средней, заведены новые дела.