Стартовали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Минпромторг с 1 марта возобновляет реализацию социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», чтобы повысить доступность личного транспорта для россиян.

Механизм реализации программ в 2019 году по сравнению с 2018 годом не изменится. Субсидируемая государством скидка на уплату первоначального взноса по автокредиту предоставляется гражданам России в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля, либо 25% от стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного Федерального округа.

При этом должны быть соблюдены ряд условий. В частности, автомобиль должен быть произведен в 2019 году, он должен стоить не дороже 1 млн рублей, а его полная масса не должна превышать 3,5 тонны. Кроме того, у заемщика должны быть водительские права, два или более несовершеннолетних детей либо автомобиль должен приобретаться впервые. Также заемщик не должен заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД, по итогам 2018 года в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализовано более 99,5 тыс. машин в том числе около 3,1 тыс. автомобилей было реализовано на территории ДФО. Средняя скидка для жителей Дальнего Востока в 2018 году составила около 240 тыс. рублей (25% от стоимости автомобиля), на остальной территории России скидка составила более 86 тыс. рублей (10% от стоимости автомобиля).

Напомним, 25 февраля президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Тогда глава Минпромторга информировал президента, что ведомство с 1 марта возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».