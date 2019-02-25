Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» решено возобновить

Минпромторг с 1 марта возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», – передает его слова РИА «Новости».

Адресные программы поддержки спроса на авторынке «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года. Они давали скидку от стоимости автомобиля в 10% для определенных категорий заемщиков.

При этом установленный целевой показатель на 2018 год в 80,6 тыс. проданных автомобилей был достигнут уже в мае, в результате в июле действие программ продлили. Одновременно для жителей Дальневосточного федерального округа скидку на приобретаемый автомобиль увеличили до 25%.

Мантуров тогда сообщил о планах продлить действие наиболее популярных программ на 2019-й. Однако по итогам года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос почти на 13%, до 1,8 млн штук, и эти программы поддержки спроса в список субсидий на 2019 год не попали.