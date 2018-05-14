Минпромторг завершил программы льготного автокредитования

Минпромторг России объявил о завершении программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из-за успешного достижения целей.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, автомобильный рынок России впервые за пять лет показал рост почти на 12%. По мнению участников рынка, помогло введение новых программ господдержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») и сохранение программы льготного кредитования.

Программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагали скидку в 10% от стоимости автомобиля. По условиям программы, претендовать на скидку могут граждане, которые покупают автомобиль впервые или имеют двух и более несовершеннолетних детей.