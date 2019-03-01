Названы потери российских производителей патронов из-за санкций

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Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

У Газпрома появился новый серьезный конкурент в Европе – российский СПГФото: PAO NOVATEK/Global Look Press
На путь борьбы с американским СПГ на традиционном для России европейском рынке готов вступить новый игрок – производитель сжиженного природного газа «Новатэк» Леонида Михельсона. Там уверяют, что смогут поставлять европейцам российский СПГ в два–три раза дешевле американского. Поможет или навредит России новый «союзник» в борьбе с американцами? Подробности...
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Как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа»

Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп и Ким довольны встречейФото: KCNA/Reuters
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершилась досрочно и безрезультатно. Но отсутствие прогресса в деле избавления Северной Кореи от ядерного оружия неудивительно потому, что сама задача в принципе невыполнима. На что рассчитывал Трамп, устраивая вторую встречу с Кимом? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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          Названы потери российских производителей патронов из-за санкций

          1 марта 2019, 10:17

          Текст: Алина Назарова

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          Из-за санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они потеряли около 50 млрд рублей, госкорпорация Ростех начала разработку антикризисной программы для отрасли, сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

          «Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал. Естественно, закрылся и американский рынок. В целом из-за санкций в год отечественные производители теряют около 10 млрд руб. выручки. Нетрудно подсчитать, какая сумма примерно получается за все пять лет санкций», – заявил Абрамов РБК.

          Источник на одном из предприятий отрасли сообщил, что до санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие. Сейчас США восполняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства боеприпасами из Китая и Болгарии.

          Согласно последним доступным данным, консолидированная выручка Ростеха, объединяющего предприятия оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей, в 2017 году составила 1,6 трлн рублей, из них на долю гражданской продукции пришлось 29,1%. В то же время в 2016 году выручка кластера вооружения составила 298 млрд рублей.

          Чтобы возместить потери представителям отрасли приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом санкций. «Проблема в том, что патронные заводы были давно приватизированы и развивались каждый в рамках своих корпоративных планов. Отрасль разрознена, не развивается, ситуацию можно назвать кризисной. Как следствие, пока отечественный стрелковый боеприпас по некоторым характеристикам уступает по качеству натовскому – а это вопрос нашей конкурентоспособности», – заявил Абрамов.

          Ситуация уже обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии, подчеркнул Абрамов. До марта Ростеху поручено разработать антикризисную программу для отрасли. Сейчас ведется активная научно-исследовательская деятельность, добавил он. «Уже завершили многие работы: порох, гильзы, капсюль, необходимые для качественного выстрела. В этом году, я думаю, мы получим конечный продукт – совершенно нового уровня», – подытожил Абрамов.

          В прошлом году в условиях санкций Рособоронэкспорт продал оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял о росте продаж российского вооружения.


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