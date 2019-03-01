Названы потери российских производителей патронов из-за санкций

Из-за санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они потеряли около 50 млрд рублей, госкорпорация Ростех начала разработку антикризисной программы для отрасли, сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал. Естественно, закрылся и американский рынок. В целом из-за санкций в год отечественные производители теряют около 10 млрд руб. выручки. Нетрудно подсчитать, какая сумма примерно получается за все пять лет санкций», – заявил Абрамов РБК.

Источник на одном из предприятий отрасли сообщил, что до санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие. Сейчас США восполняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства боеприпасами из Китая и Болгарии.

Согласно последним доступным данным, консолидированная выручка Ростеха, объединяющего предприятия оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей, в 2017 году составила 1,6 трлн рублей, из них на долю гражданской продукции пришлось 29,1%. В то же время в 2016 году выручка кластера вооружения составила 298 млрд рублей.

Чтобы возместить потери представителям отрасли приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом санкций. «Проблема в том, что патронные заводы были давно приватизированы и развивались каждый в рамках своих корпоративных планов. Отрасль разрознена, не развивается, ситуацию можно назвать кризисной. Как следствие, пока отечественный стрелковый боеприпас по некоторым характеристикам уступает по качеству натовскому – а это вопрос нашей конкурентоспособности», – заявил Абрамов.

Ситуация уже обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии, подчеркнул Абрамов. До марта Ростеху поручено разработать антикризисную программу для отрасли. Сейчас ведется активная научно-исследовательская деятельность, добавил он. «Уже завершили многие работы: порох, гильзы, капсюль, необходимые для качественного выстрела. В этом году, я думаю, мы получим конечный продукт – совершенно нового уровня», – подытожил Абрамов.

В прошлом году в условиях санкций Рособоронэкспорт продал оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял о росте продаж российского вооружения.