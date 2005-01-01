Путин осмотрел перспективное оружие МВД и пообщался с девушками из конной полиции

Президент Владимир Путин перед заседанием коллегии МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия, а также стенд конной и туристической полиции, где пообщался с девушками, служащими в соответствующих подразделениях.

Небольшую выставку устроили в здании МВД на Житной улице, где в четверг проходит заседание коллегии ведомства. Наибольший интерес главы государства вызвал электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственное испытание, передает РИА «Новости».

Также президент осмотрел стенд конной и туристической полиции, где пообщался с девушками, служащими в соответствующих подразделениях. «Вы из конной полиции?» – спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.

Ранее Путин заявил, что Россия остается миролюбивым государством, но будет развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны.