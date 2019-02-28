Ролик с горой обугленных денег по делу Арашуковых оказался фейком

Видео, на котором показана гора обожженных банкнот, якобы изъятых по делу отца и сына Арашуковых, оказалось старым и не связанным с этим процессом.

Вечером в среду в соцсетях и СМИ появился ролик, из описания к которому следовало, что в Москве на одном из складов в день обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова «сложили костер из денег», передает РИА «Новости».

Указывалось, что якобы в конце января «неизвестные завезли на склад несколько тонн груза» - пачки валютных банкнот. Также из описания следовало, что «пришлось пользоваться погрузчиком-манипулятором», чтобы выложить гору денег.

Деньги были обгоревшими, так как «из валюты хотели сделать костер, ее подожгли в нескольких местах», однако основную часть хранилища спасли.

Одним из первых видеозапись опубликовало интернет-издание «Фонтанка.ру», однако спустя несколько часов новость была удалена, а редакция принесла извинения.

«Оно (видео) оказалось старым, не связано с обысками в Москве. Нас ввели в заблуждение», – говорится в заявлении «Фонтанки», размещенном в ее Telegram-канале.

Следствие появление ролика не комментировало.

Позже выяснилось, что на видео запечатлен арт-объект с выставки современного искусства в Мадриде, говорится в Telegram-канале RT.

Ранее сообщалось об аресте очередного фигуранта по делу Арашуковых.

Напомним, в январе в зале Совета Федерации был задержан Рауф Арашуков. Его обвиняют в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Позже был взят под стражу и отец сенатора, которого заподозрили в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей.

Задержания других фигурантов по делу о хищении газа на Кавказе продолжаются, на предприятиях и местах жительства подозреваемых идут проверки и обыски.