В рамках дела Арашуковых обнаружены незаконные врезки в трубопроводы

Правоохранители в рамках обысков по делу Арашуковых выявили незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Во вторник Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России на территории 22 городов в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане были проведены масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа.

«С учетом ранее полученной информации о хищении участниками преступной организации природного газа, поставляемого на территорию указанных регионов, проводятся обыски и иные следственные действия в организациях-потребителях природного газа. Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Также проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

В частности, обыски прошли у первого замглавы управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, замглавы управления СК России по Карачаево-Черкесии Арсена Езаова, замглавы отдела по ОВД управления СК России по КЧР Кочкарова и подчиненного ему следователя Филиппова. Кроме того, с обысками пришли к замминистра – начальнику полиции МВД по Карачаево-Черкесии Ансару Боташеву, начальнику ЦПЭ МВД по республике Тимуру Бетуганову, замглавы управления СК России по Ставропольскому краю Аслану Шехмурзову, замглавы управления СК России по Дагестану Марату Огузову.

«В случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования», – отметили в СК.

Ранее стало известно, что Рауль Арашуков и его подельники поставляли газ фиктивным абонентам, в отчетности они отражали его как потерянный, основная доля выявленных хищений приходится на Дагестан.

С 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии – на 1 млрд рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 было похищено 1,38 млрд рублей. «Иными противоправными способами» злоумышленники создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд рублей, говорится в справке.

В январе сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим предъявлены обвинения. Арестованы некоторые родственники и знакомые Арашуковых, которые занимают высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.