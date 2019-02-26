В рамках дела Арашуковых обнаружены незаконные врезки в трубопроводы

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
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          В рамках дела Арашуковых обнаружены незаконные врезки в трубопроводы

          26 февраля 2019, 15:49

          Текст: Алина Назарова

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          Правоохранители в рамках обысков по делу Арашуковых выявили незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

          Во вторник Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России на территории 22 городов в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане были проведены масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа.

          «С учетом ранее полученной информации о хищении участниками преступной организации природного газа, поставляемого на территорию указанных регионов, проводятся обыски и иные следственные действия в организациях-потребителях природного газа. Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

          Также проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

          В частности, обыски прошли у первого замглавы управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, замглавы управления СК России по Карачаево-Черкесии Арсена Езаова, замглавы отдела по ОВД управления СК России по КЧР Кочкарова и подчиненного ему следователя Филиппова. Кроме того, с обысками пришли к замминистра – начальнику полиции МВД по Карачаево-Черкесии Ансару Боташеву, начальнику ЦПЭ МВД по республике Тимуру Бетуганову, замглавы управления СК России по Ставропольскому краю Аслану Шехмурзову, замглавы управления СК России по Дагестану Марату Огузову.

          «В случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования», – отметили в СК.

          Ранее стало известно, что Рауль Арашуков и его подельники поставляли газ фиктивным абонентам, в отчетности они отражали его как потерянный, основная доля выявленных хищений приходится на Дагестан.

          С 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии – на 1 млрд рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 было похищено 1,38 млрд рублей. «Иными противоправными способами» злоумышленники создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд рублей, говорится в справке.

          В январе сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

          Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим предъявлены обвинения. Арестованы некоторые родственники и знакомые Арашуковых, которые занимают высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.


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