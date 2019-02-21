Стала известна схема хищения газа Арашуковыми

Рауль Арашуков и его подельники поставляли газ фиктивным абонентам, в отчетности они отражали его как потерянный, основная доля выявленных хищений приходится на Дагестан, сообщил источник, знакомый с ходом расследования ФСБ.

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за некоторое время до арестов по делу Арашуковых направила справку в СК о хищениях на Северном Кавказе, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, говорится в справке.

Рауль Арашуков и другие предполагаемые сообщники (в документе они указаны как неустановленные лица) создавали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета, которые были привязаны к плательщику с недействительным адресом или обезличены.

Некоторые счета были привязаны к зданиям на перекрестках, у которых два адреса. В таких случаях в базу вносился второй адрес.

В справке утверждается, что таким образом создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа». При этом «потерянный» газ забирали себе участники преступного сообщества и отчитывались о потерях в Газпром.

С 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии – на 1 млрд рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 было похищено 1,38 млрд рублей. «Иными противоправными способами» злоумышленники создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд рублей, говорится в справке.

В январе сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим предъявлены обвинения. Арестованы некоторые родственники и знакомые Арашуковых, которые занимают высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.