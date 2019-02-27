Арестован очередной фигурант по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы арестовал Ирину Валешную – директора филиала «Газпрома» в Ставрополе.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Валешной меру пресечения в виде ареста до 24 апреля», – передает слова судьи Елены Ленской ТАСС.

Рассмотрение дела относительно другого фигуранта – замгенерального директора «Газпром» в Ставрополе Замира Борсова – было отложено, так как его адвокат в суд не явился.

Напомним, в январе в зале Совета Федерации был задержан Рауф Арашуков. Его обвиняют в двух убийствах и участии в преступном сообществе. Позже был взят под стражу и отец сенатора, Рауль Арашуков. Он подозревается в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Задержания других фигурантов по делу о хищении газа на Кавказе продолжаются. На предприятиях и местах жительства подозреваемых идут проверки и обыски.