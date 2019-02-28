Иностранца в аэропорту Домодедово поймали на краже денег у попутчика

В Домодедово полицейские задержали иностранца, который подозревается в краже 3 тыс. долларов у попутчика, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

О краже сообщил «18-летний гражданин одной из стран дальнего зарубежья», передает ТАСС.

Он сообщил, что «же после прилета в столичный аэропорт попросил присмотреть за своим багажом недавнего попутчика, с которым познакомился во время перелета, а сам отлучился в туалет».

«Вернувшись через несколько минут, он обнаружил отсутствие нового знакомого и исчезновение вместе с ним денег, хранившихся в сумке», – добавил представитель пресс-службы.

Полицейские задержали подозреваемого, который тоже оказался иностранцем. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что накануне в московском аэропорту Шереметьево полиция задержала водителя погрузчика, которого подозревают в хищении 100 тыс. долларов из посылки.