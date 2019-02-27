В Шереметьево задержан укравший из посылки 100 тыс. долларов водитель погрузчика

В московском аэропорту Шереметьево полиция задержала водителя погрузчика, которого подозревают в хищении 100 тыс. долларов из посылки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из Шереметьево был отправлен ценный международный груз. По прибытии борта в пункт назначения обнаружилось нарушение целостности упаковки. После пересчета наличности была выявлена недостача в 100 тыс. долларов», – сказала Волк.

При этом представитель МВД не уточнила, когда именно совершили преступление. О судьбе украденных денег также ничего не сказано, передает РИА «Новости».

По горячим следам задержали 34-летнего водителя контейнерного погрузчика. Сообщается, что подозреваемый уже сознался в преступлении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.