Во Франции корову продали за рекордные 130 тыс. евро

Во время ежегодного сельскохозяйственного салона во Франции на торгах корову Ольгу продали за рекордную для Европы сумму – 130 тыс. евро, сообщает BFMTV.

Отмечается, что такая высокая цена связана тем, животное обладает исключительными генетическими характеристиками. Она имеет уникальный, высокий комплексный селекционный индекс (ISU) – 235. В соответствии с этим индексом скот оценивается по производственным, функциональным и морфологическим критериям, пишет РИА «Новости».

Родившуюся в июле 2018 года корову Ольгу вырастили два французских заводчика. После парнокопытное купили немецкий и канадский профсоюзы животноводов.

Международный сельскохозяйственный салон работает в Париже с 23 февраля по 3 марта 2019 года.