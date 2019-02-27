СК возбудил дело против следователя СБУ из-за уголовного преследования россиян

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего следователя СБУ в Одесской области и заместителя военного прокурора Южного региона Украины, незаконно привлекших к уголовной ответственности российских военнослужащих, задержавших в Керченском проливе украинские военные корабли.

«Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве напомнили, что 25 ноября 2018 года военнослужащие ВМС Украины нарушили границу России в Керченском проливе и были задержаны сотрудниками пограничной службы ФСБ России. При этом в СК подчеркнули, что незаконных действий правоохранители не совершали. Однако правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого Губский при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семерых заведомо невиновных российских военных.

Обвинения российских военных были согласованы Мрочко и направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами России.

«Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов Украины против граждан Российской Федерации», – отметили в СК.

Напомним, что после инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями на Украине возбудили дело по трем статьям – «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство». Украинские правоохранители ранее заподозрили восьмерых, а позже еще семерых российских военных в противоправных действиях против украинских моряков.