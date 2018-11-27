Украина назвала подозреваемых в причастности к инциденту в Керченском проливе россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) и военная прокуратура страны сообщили о подозрении в отношении нескольких российских военных по ряду уголовных статей в связи с инцидентом в Керченском проливе; в их числе – «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и «Умышленное убийство», сообщила пресс-секретарь гепрокурора Украины Лариса Сарган.

Сарган написала в соцсети Facebook, что украинская сторона подозревает в противоправных действиях восемь российских военных.

Сообщение о подозрении было объявлено «контр-адмиралу Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ Республики Крым и Севастополя; вице-адмиралу Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ, руководителю департамента береговой охраны; капитану первого ранга Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю (...); капитану первого ранга Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ по РК; капитану второго ранга Шатохину, начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму; капитану второго ранга Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон»; капитану третьего ранга Шипицыну, командиру сторожевого корабля «Изумруд»; капитану третьего ранга Щербакову, командиру малого противолодочного корабля «Суздалец».

Об этом было сообщено военнослужащим Пограничной службы и вооруженных сил России. Отмечается, что вскоре в суд направят ходатайства об избрании указаным лицам меры пресечения.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Позже ФСБ опубликовала подробную хронологию инцидента. Москва выразила решительный протест Киеву.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем нужна эта провокация президенту Украины Петру Порошенко.