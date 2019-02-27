Число жертв пожара в Мариинске возросло до восьми человек

Спасатели при разборе завалов после пожара в Мариинске нашли тела еще двоих детей, таким образом, всего погибли восемь человек.

Деревянный одноэтажный дом загорелся в Мариинске утром. «Спасатели при разборе завалов нашли тела еще двух детей. Таким образом, информация о том, что они также находились в доме, подтвердилась», – сообщили РИА «Новости» в региональном Следственном комитете.

Ранее обнаружили шесть тел, включая четырехлетнего ребенка.

В сгоревшем доме было печное отопление. На приусадебном участке обнаружены свежие дрова и бензопила. Выясняется, кем друг другу приходились погибшие и состояли ли семьи на профилактическом учете.

В ночь на воскресенье в Магнитогорске в торговом центре «Зори Урала» произошел пожар. Здание пристроено к тому самому дому, где под Новый год обрушился подъезд.