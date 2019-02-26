Казахстанская газета попросила НТВ объяснить глубокие вырезы у женщин-ведущих

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала запрос, поступивший в НТВ от казахстанской газеты «Вечерний Талдыкорган», которая интересуется, почему у женщин-ведущих «всегда видны молочные железы».

«Редакция газеты «Вечерний Талдыкорган» выражает Вам свое почтение и просит сообщить читателям газеты: почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?», – говорится в тексте запроса, опубликованном Симоньян в Twitter.

Письмо адресовано гендиректору НТВ Алексею Земскому от главного редактора «Вечернего Талдыкоргана» Бурлуцкой Е.В.