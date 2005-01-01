Появились данные о массовом бегстве летчиков из ВКС России

Дефицит кадров в военной авиации не только не уменьшается, но и серьезно растет – боевые летчики стараются после окончания контракта и получения всех преференций уйти в гражданскую авиацию, заявили военные источники.

«Если в ВВС не объявят чрезвычайное положение и не примут экстренных мер, то у нас скоро попросту не остается военных летчиков. Дыра в 1,3 тыс. летчиков, о которой три года назад заявлял Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет», – сообщается в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах», который ведут действующие и бывшие высокопоставленные военные.

По данным канала, в одном из полков Авиационной дивизии особого назначения (АДОН), дислоцированной в аэропорту Чкаловском, уже частично консервируют самолеты, так как на них «некому летать».

«И это происходит в самой элитной дивизии, куда во все времена стояла очередь из желающих в ней служить», – пишет автор поста. По его словам, отток идет и из других дивизий, где зарплаты меньше, чем в АДОН.

Причиной он называет тот факт, что контракт с Минобороны можно подписать на любой срок. В результате многие используют военную авиацию как плацдарм для перехода в гражданскую.

«До минимальной пенсии летчику требуется 15 лет службы после выпуска из училища. Считаем: пять лет училище, плюс восемь лет после (поскольку летная служба считается как год за два). Через три года после училища ты можешь взять льготную военную ипотеку, и кроме пенсии получить от Минобороны еще и квартиру. И вот тебе 31-32 года, ты молодой, энергичный офицер, у тебя и военная пенсия, и собственная квартира — и ты можешь с чистой совестью по окончании контракта, выучив английский язык и сдав соответствующие экзамены, перейти в любую гражданскую авиакомпанию», – пишет автор сообщения.

По его словам,

через 10 лет после училища летчик Су-35 получает около 80 тыс. в месяц, и даже в случае службы в Сирии, где за полтора месяца командировки доплачивают еще около 100 тыс. рублей, зарплата получается значительно меньше, чем у второго пилота в гражданской авиации.

Информацию подтверждает автор канала Fighterbomber, предположительно, военный летчик. По его словам, ситуация на самом деле «намного печальнее»: военные летчики «списываются через взятки врачам, увольняются по истечению первого контракта, или просто по «негодяйке». Летчик утверждает, что если раньше уходу летчиков в гражданскую авиацию могло помешать незнание английского языка, то теперь авиакомпании обучают их за свой счет.

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме в 2017 году, заявлял, что дефицит военных летчиков в Военно-космических силах по состоянию на 2016 год составил 1,3 тыс. человек. Газета ВЗГЛЯД писала об этой проблеме.