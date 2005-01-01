Захарова напомнила американскому сенатору, кто поддерживал Чаушеску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию американского сенатора Марко Рубио, который на фоне событий в Венесуэле опубликовал в Twitter фотографии экс-президента Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску.

Ранее видный сенатор-республиканец Рубио опубликовал коллаж с фотографиями. На первой изображен бывший президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, выступающий с трибуны. На втором снимке Чаушеску и его жена Елена находятся в зале суда во время процесса над ними.

Политик также выкладывал в соцсети подобные коллажи с панамским экс-главнокомандующим Мануэлем Норьегой и бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Рубио не стал делать каких-либо подписей к фотографиям, но на своей странице он активно комментирует события в Венесуэле и выступает с жесткой критикой президента страны Николаса Мадуро.

По мнению Захаровой, Рубио, публикуя фото Чаушеску «в качестве иллюстрации «того, что ждет Мадуро», « понятия не имеет о предмете рассуждений».

«Дело в том, что история Николая Чаушеску – это классический случай того, как в Вашингтоне готовы под прикрытием «демократических ценностей» поддерживать кого угодно, пока это соответствует национальным интересам. А если национальные интересы более не нуждаются в ком-либо, то и прощаются с «протеже» без особых церемоний. Если бы только сенатор Рубио знал, что своей репликой в соцсетях он совершает политический каминг-аут, расписываясь в исторической ответственности США за миллионы загубленных жизней в различных частях света!» - написала она в Facebook.

Как пояснила Захарова, внешнеполитической целью Чаушеску было сокращение зависимости Румынии от СССР и других стран соцлагеря, за усилия в этом направлении он был обласкан Западом, всевозможно награжден и осыпан миллиардными кредитами. Когда Чаушеску перестал устраивать своих благодетелей, все поменялось. «Тут и грохнула первая цветная революция в регионе со всем набором традиционных механизмов «возращения демократии и заботы о населении»: от дезинформации до провокаций», – написала она.

Захарова также указала на ряд других исторических параллелей. «В ходе официального расследования 2007 года было доказано, что приказ стрелять в демонстрантов в Тимишоаре отдал армии не Чаушеску (за что его расстреляли после двухчасового суда), а «перешедший на сторону народа» (ничего не напоминает?) генерал Стэнкулеску. Кстати, именно он был одним из организаторов суда над Чаушеску и его расстрела. А бывший премьер-министр Венгрии М. Немет впоследствии признал, что венгерские спецслужбы поставляли румынской оппозиции оружие. Опять ничего не напоминает?» – отметила она.

Ранее Рубио выступил с угрозами в адрес венесуэльских военных с территории колумбийского города Кукута, который находится на границе с Боливарианской Республикой.