Maruv объяснила роль «российского вопроса» в решении не отправлять ее на Евровидение

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Влада Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
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Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не Министерство просвещения или прокуратура, а учитель питерской или сибирской школы, усредненный чеховский Беликов, повторяет: «Как бы чего не вышло» – и запрещает школьнику красить волосы в синий цвет. Подробности...
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Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...
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        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
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          Maruv объяснила роль «российского вопроса» в решении не отправлять ее на Евровидение

          25 февраля 2019, 21:12

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Отказ от концертов в России не был принципиальным в ситуации с возможной поездкой на «Евровидение», главные разногласия касались других пунктов договора, которые становились кабальными, заявила украинская певица Maruv, отказавшаяся от участия в песенном конкурсе.

          «Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», – написала она в своем Instagram.

          Она добавила, что искренне любит Украину, но не готова «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков».

          «Я – музыкант, а не бита на политической арене», – заявила Maruv.

          Она подчеркнула, что хочет «дарить свое творчество без цензуры».

          Maruv, выигравшая национальный отбор, не будет представлять Украину на «Евровидении» в текущем году, контракт с общественной телерадиокомпанией не подписан. Она пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения» – в контракте содержался пункт о запрете на выступления в России, однако даже согласие на это не гарантировало ей участие.

          Во время национального отбора ей устроили допрос о российских фанатах и Крыме.

          На Украине, между тем, появилось мнение, что победу Maruv в национальном отборе на «Евровидение-2019» обеспечили спецслужбы России.


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