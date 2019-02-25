Maruv объяснила роль «российского вопроса» в решении не отправлять ее на Евровидение

Отказ от концертов в России не был принципиальным в ситуации с возможной поездкой на «Евровидение», главные разногласия касались других пунктов договора, которые становились кабальными, заявила украинская певица Maruv, отказавшаяся от участия в песенном конкурсе.

«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», – написала она в своем Instagram.

Она добавила, что искренне любит Украину, но не готова «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков».

«Я – музыкант, а не бита на политической арене», – заявила Maruv.

Она подчеркнула, что хочет «дарить свое творчество без цензуры».

Maruv, выигравшая национальный отбор, не будет представлять Украину на «Евровидении» в текущем году, контракт с общественной телерадиокомпанией не подписан. Она пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения» – в контракте содержался пункт о запрете на выступления в России, однако даже согласие на это не гарантировало ей участие.

Во время национального отбора ей устроили допрос о российских фанатах и Крыме.

На Украине, между тем, появилось мнение, что победу Maruv в национальном отборе на «Евровидение-2019» обеспечили спецслужбы России.