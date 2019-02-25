Певица Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в текущем году, контракт с общественной телерадиокомпанией не подписан.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее певица Maruv пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения». На сцене в ходе национального отбора ей устроили допрос о российских фанатах и Крыме. В итоге, как сообщалось, ее могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России.

Позже национальная общественная телекомпания Украины передала певице контракт, содержащий пункт о запрете на выступления в России, однако даже согласие исполнительницы подписать контракт не гарантировало участие.