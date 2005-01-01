Суды стали принимать в качестве доказательств информацию из соцсетей

В московском арбитражном суде от истцов приняли информацию из Instagram, которая должна повлиять на принятое решение по делу.

Благодаря фото из социальной сети удалось доказать, что ответчики (руководители двух фирм) не просто знают друг друга, но и вместе отдыхали на Майорке, а также являлись мужем и женой. Предполагается, что при помощи сделки ответчики попытались скрыть от кредиторов 1 млрд рублей. Этот факт был важен для дела о банкротстве, пишет «Российская газета».

Согласно данным Федеральной нотариальной палаты, около 20 тыс. человек ежегодно фиксируют у нотариуса какие-то материалы из социальных сетей. Чаще всего это происходит в связи с оскорблениями или троллингом, иногда фиксируется переписка или объявления. Однако факты из реальной жизни, размещенные в соцсетях, судами обычно не принимались за доказательство.

«Социальные сети сегодня являются важным источником получения доказательств наряду с другими источниками», – поясняет адвокат Наталья Колерова, которая представляла интересы кредитора.

По ее словам, сейчас информация со страниц «ВКонтакте» или Instagram может стать необходимостью в некоторых делах как доказательство.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик рассказал, что в связи с большим весом информационных технологий, в настоящее время нотариусы приобретают большую важность в защите прав граждан.