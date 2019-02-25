В доме стрелявшего в полицейских под Астраханью нашли нарколабораторию

В доме у мужчины, который открыл стрельбу по полицейским в воскресенье, нашли лабораторию, в которой, по предварительным данным, выращивались наркосодержащие растения, сообщил представитель регионального СК.

«При обыске в доме у мужчины, по предварительным данным, была обнаружена комнатная лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений. В настоящее время растения направлены на экспертизу», – сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в лаборатории были специальные боксы для выращивания и поддерживался микроклимат.

Днем 24 февраля в поселке Бахтемир местный житель 1977 года рождения на требование полицейских сдать оружие выстрелил несколько раз в них из ружья. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате которого мужчина погиб. Оперативный сотрудник получил ранение в голову.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Представитель регионального СК Андрей Хегай сообщил, что сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение, находится в коме, в стабильно тяжелом состоянии.