Под Астраханью ликвидировали стрелявшего в полицейских мужчину

В воскресенье днем в селе Бахтемир Астраханской области мужчина открыл огонь по полицейским из ружья и был ликвидирован ответным огнем, сообщает СУ СК по Астраханской области.

«По данным следствия, днем 24 февраля 2019 года взволнованные жители села Бахтемир сообщили в полицию о том, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший на место наряд полиции обнаружил около остановки гражданина с предметом в руках, похожим на ружье. В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный произвел несколько выстрелов в направлении полицейских», – сообщается на сайте ведомства.

Полицейские ликвидировали мужчину ответным огнем, один сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельные ранения, ему оказывается медпомощь.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).