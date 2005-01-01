Из наркологической клиники Стаса Пьехи украли 1,2 млн рублей

Клинику Стаса Пьехи для наркозависимых и алкоголиков, которая находится на юге Москвы, ограбили, сообщили в столичной полиции.

Ограбление произошло в период с 16.00 пятницы до 10.00 субботы. Неизвестный в маске «отжал дверь офиса, взломал сейф в кабинете учредителя компании и забрал лежавшие там деньги – 1 млн 200 тыс. рублей», пишет «Комсомольская правда».

Сам Пьеха пояснил, что украдена выручка за месяц, которая должна была пойти на погашение аренды и зарплату. По его словам, ради того, чтобы открыть клинику, пришлось «брать в долг, продать квартиру».

Преступника пока не поймали. Открыто уголовное дело о краже в особо крупном размере.