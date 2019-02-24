Стало известно, где и когда в России появится первый туристический космодром

Первый частный космодром для суборбитальных полетов появится в России к 2022 году, два стартовых стола на площади 5 млн квадратных метров могут разместиться в Нижегородской области или Республике Татарстан, сообщили в компании «КосмоКурс».

Представитель компании сообщил газете «Известия», что реализация проекта потребует 40 млн долларов.

Согласно планам, космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 километров. Участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами.

Чтобы отправиться в такое путешествие, придется заплатить не менее 200 тыс. долларов и пройти специальную подготовку. Первый запуск, как ожидается, может быть совершен в 2025 году.

Разработчики проекта говорят, что космодром может быть задействован и в других целях, например, для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об избранной траектории полета для двух новых космических туристов. По его словам, космотуристам предложат повторить маршрут Гагарина.