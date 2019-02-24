Мать певиц из дуэта Anna Maria оценила их позицию по Крыму

Лариса Опанасюк, мать певиц Анны и Марии из украинского дуэта Anna Maria, претендовавших на участие в песенном конкурсе «Евровидение», прокомментировала скандал вокруг позиции дочерей по Крыму.

«Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили – очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и на Украине», – сказала она телеканалу «РЕН ТВ».

Опанасюк подчеркнула, что любит своих детей, какой бы позиции они ни придерживались и как бы себя ни вели.

Напомним, участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. По их словам, Украина «сама потеряла» полуостров. Девушки отказались называть Крым украинским. В итоге девушек в прямом эфире обругали матом.

Телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, отметив, что они «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью». Ситуацию прокомментировал и украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

Имена родителей Анны и Марии Опанасюк попали в базу данных сайта «Миротворец». Исполнительниц пригласили в Крым.