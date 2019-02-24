Чешский самолет развернулся над Казанью из-за утечки топлива

Направлявшийся в Сеул самолет Airbus A330 чешской компании CSA из-за утечки топлива прервал полет и вернулся в Прагу, сообщил представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвон.

Пацвон уточнил, что самолет вынужден был вернуться после трех часов полета, передает РИА «Новости».

«Пилот развернул самолет в районе Казани и направился на аэродром в Праге», – добавил он.

Уточняется, что пассажиры не пострадали, воздушное судно отправили на технический контроль.

По его словам, из-за внеочередной посадки и очистки посадочной полосы от вытекшего из самолета топлива аэродром был временно закрыт, в связи с чем был отклонен рейс из Эдинбурга в Прагу.