Гуайдо противопоставил Мадуро Чавесу

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выразил мнение, что лидер Боливарианской революции Уго Чавес якобы не одобрил бы действия нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Гуайдо выразил сомнение по поводу того, что «Уго Чавес согласился бы с тем, что Мадуро принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы», включив в этот список «голод, насилие, репрессии и страх», передает ТАСС.

«Мадуро уничтожил все, начиная с конституции 1999 года, которую создал Чавес в тот период», – заявил Гуайдо.

По его словам, «сегодня в армии [Венесуэлы] существует страх, нужда и неуважение», а «солдаты, которые в какой-то момент хотели построить военную карьеру, а сегодня являются узниками террора».

Напомним, ранее Гуайдо обратился к венесуэльским военным, призвав их защитить народ Венесуэлы от неких «нерегулярных группировок», якобы поддерживающих президента Николаса Мадуро. После этого Госдеп обвинил «головорезов Мадуро» в нападении на мирных жителей в Венесуэле.