Билан отыграл концерт со сломанной ногой

Российский певец Дима Билан выступил на концерте в Санкт-Петербурге после того, как получил двойной перелом.

В понедельник Билан поскользнулся на льду и сломал ногу. На следующий день ему назначили операцию, но он перенес ее, так как не хотел отменять шоу.

«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» – написал он в Instagram.

Билан отметил, что устал, но «невероятно счастлив», и поблагодарил поклонников за поддержку.

В сентябре Билан рассказывал, как по собственной вине попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве.