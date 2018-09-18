Билан рассказал, как попал в ДТП в Москве

Певец Дима Билан рассказал, как по собственной вине попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

Билан рассказал, что ехал в своем автомобиле и на скорости 40 километров в час и врезался в стоявший на светофоре Hyundai.

«Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни. Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко, и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось. Шок сейчас догоняет, сами понимаете, выброс адреналина и кортизола», – сообщил он в Instagram.

Он отметил, что сам вызвал ДПС и скорую помощь, «все сделали по закону».

Билан признал, что сам виноват в аварии, поскольку «отвлекся».