Адмирал Комоедов: Если на украинских катерах будут морские пехотинцы – ничего, попрыгают в воду

«Надо все равно не пускать корабли, кто бы там ни находился, натовцы ли, морские пехотинцы ли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота Владимир Комоедов. Так он прокомментировал сообщения о подготовке нового прорыва украинских боевых катеров через Керченский пролив.

Если украинские боевые корабли попытаются, без российской санкции, войти в Керченский пролив, их надо останавливать, требует бывший главком Черноморского флота, бывший глава комитета по обороне, адмирал Владимир Комоедов.

«Мы должны поступать так, как принято поступать: открыли огонь – получите ответ. Если там будут какие-то морские пехотинцы или еще кто-то – ничего, попрыгают в воду, мы их подберем», - отметил он.

При этом Комоедов оговорился: Украине и России все-таки нужно договариваться о режиме в Керченском проливе. «Раз уж у нас не сложились правила, давайте садиться за стол переговоров. Я настаиваю, чтобы была проводка, обязательно были наши рулевые, как Германия меня когда-то проводила по Кильскому каналу за собой на боевом корабле», – сказал он.

Адмирал не берется гадать, куда отправились и где сейчас находятся украинские катера из Одессы. Но если это учения, то это нарушение общепринятых правил, так как о них не извещена страна-соседка – Россия, вблизи границ которой, они проходят, уверен он. «Если проводите учения, объявите об этом», – считает Комоедов.

Напомним, Украина направила накануне из Одессы два бронекатера «Гюрза» и десантно-штурмовой катер «Кентавр», – в пятницу в одесских Telegram-каналах опубликованы соответствующие снимки. По информации источников местных изданий в ВМФ, суда направились к Керченскому проливу, причем на борту «Кентавра» размещен взвод морской пехоты и два военных инструктора из стран НАТО. Впрочем, пока это неофициальные сообщения.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев готовит на 23 февраля очередную провокацию, при этом украинские военные моряки намерены прорваться сквозь Керченский пролив «без соблюдения мер безопасности» и «безо всяких запросов». Он добавил, что Киев намеревался пригласить представителей НАТО на свои корабли для прорыва.

Его украинский коллег Павел Климкин накануне действительно сам предупредил, что за проходом военных кораблей через пролив будут наблюдать иностранные военные.