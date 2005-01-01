В рейтинге самых популярных иномарок у россиян произошла смена лидера

Самой популярной иномаркой у россиян стала Kia Rio, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На начало 2019 года в России насчитывается 752 тыс. автомобилей семейства Rio, передает ТАСС.

На втором месте среди предпочтений россиян еще один «кореец» – Hyundai Solaris в количестве 739,2 тыс. единиц. Замкнул тройку лидер 2018 года Ford Focus – 737,2 тыс. машин. Далее расположились Toyota Corolla (697,3 тыс. шт.) и Renault Logan (670,9 тыс. шт.).

Отмечается, что Kia Rio в последние два года является самым продаваемым среди иномарок автомобилем в России.

Ранее сообщалось, что Rio стал наиболее популярной машиной среди москвичей.

В начале января Банк России предсказывал рост цен на легковые автомобили из-за увеличения акцизов на них.