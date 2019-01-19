Названые самые популярные в Москве автомобили

Составлен рейтинг наиболее популярных новых автомобилей в Москве по итогам 2018 года.

Топ, составленный агентством «Автостат», возглавил KIA Rio (13 тыс. проданных экземпляров), за ним следует Volkswagen Polo (11,9 тыс.), тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris (8,8 тыс.).

В число наиболее популярных также вошли Hyundai Creta (7,9 тыс.), Skoda Octavia (7,7 тыс.) и Skoda Rapid (6,6 тыс.).

Кроме того, москвичи в прошлом году приобрели 6,4 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan, 5,7 тыс. машин Toyota Camry, 5,2 тыс. Nissan X-Trail и 4,8 тыс. Renault Kaptur.