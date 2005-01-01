Академик объяснил ситуацию с распространением кори в Москве

«Эпидемии нет, но есть очаговые вспышки», – заявил газете ВЗГЛЯД академик РАМН, доктор медицинских наук, инфекционист Виктор Малеев, комментируя ситуацию с участившимися случаями заражения вирусом кори в России, и в частности в Москве.

«Единичные случаи заболевания встречаются, но так, чтобы показатель был, как у гриппа, такого нет», – сообщил Малеев.

По словам медика, корь – болезнь очень контагиозная, ею элементарно заразиться, если человек не привит. «Восприимчивость к кори стопроцентная. Выход очень простой – вакцинация», – сообщил Малеев.

Перед вакцинацией врач посоветовал обратиться в поликлинику и сделать анализ крови на антитела к кори. В зависимости от их количества будет понятно, надо ли делать прививку. «Если антител достаточно, то вы защищены, если антител нет, то надо не раздумывая прививаться», – посоветовал Малеев.

Если рядом с вами кто-то заболел, накладывается карантин. Если, например, один ребенок заболел, то второй ребенок учебное заведение не посещает, а дальше алгоритм такой же: сделать анализ на антитела и решить вопрос о прививке.

«Если заболели вы, то надо обращаться к врачу и ехать в инфекционную больницу – у кори бывает тяжелое течение, она может протекать с высокой температурой, может вызывать осложнения в виде воспаления легких, а также действовать на зрение и на слух. Длится она пять–семь дней, пока не спадет сыпь, но если присоединились осложнения, то дольше», – сказал Малеев.

«Взрослые переносят ее тяжелее, дети легче. Если организм ослаблен, то опасность осложнений возрастает», – добавил он.

Ранее курсанты Университета МВД провели занятие на улице из-за кори. Также карантин по кори был введен в одном из корпусов Высшей школы экономики. В университете не допустили до занятий непривитых студентов.