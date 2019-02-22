Беглов: «ВКонтакте» – бренд Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с ректором ИТМО Владимиром Васильевым назвал «ВКонтакте» брендом Санкт-Петербурга.

Встреча градоначальника и ректора прошла в офисе социальной сети «ВКонтакте», расположенном в Доме Зингера на Невском проспекте, передает 78.ru.

Глава города отметил значимость социальной сети и назвал «ВКонтакте» одним из брендов Петербурга. По словам главы Северной столицы, власть старается двигаться в сторону большей открытости.

Кроме того, Александр Беглов подчеркнул значимость и ценность ИТМО для Петербурга. Этот вуз, по мнению градоначальника, является кузницей IT-кадров, высокий уровень которых признают во всем мире.

Также Беглов отметил, что у всех структур власти города будут свои страницы во «ВКонтакте».

«Мы взяли курс на открытое правительство, и должны говорить с горожанами на одном языке, рассказывать, что мы планируем делать, советоваться. Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, быстро отвечать на их вопросы. Для нас это очень важно, и я буду всячески способствовать тому, чтобы все структуры власти были представлены «ВКонтакте», – сказал Беглов, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Глава города сообщил, что для всех финалистов Олимпиады ИТМО, проходящей на базе «ВКонтакте», учрежден специальный приз. Финал конкурса намечен на 7 апреля. Олимпиада ИТМО – первая в мире олимпиада, которая проводится на базе социальной сети.

В свою очередь ректор ИТМО Владимир Васильев поблагодарил Александра Беглова за помощь в разрешении проблемы с обвалившимися в вузе перекрытиями. Как вспомнил руководитель университета, глава Петербурга лично приехал к месту ЧП в момент обрушения и подключил все службы. Градоначальник ответил, что благодарность нужно выражать сотрудникам МЧС, а не ему.

Васильев также подчеркнул, что многие студенты и выпускники ИТМО работают в социальной сети «ВКонтакте».

Также Беглов заявил, что на строительство инновационного центра «ИТМО Хайпарк» из городского бюджета будет направлено 4,5 млрд рублей, кроме того, проект будет профинансирован и из федеральных средств, передает Abnews.ru. Васильев добавил, что на площадке проекта будут вырабатываться цифровые решения для «Умного Петербурга».