Путина поставили на первое место в мировом «индексе воли»

Бельгийское издание EU Reporter вместе с аналитиками составило «индекс воли», который учитывает, насколько хорошо мировые политики выполняют свои обещания; на первом месте оказался президент России Владимир Путин.

Аналитики придумали сводный индекс, который показывает, как мировые лидеры выполняют свои обещания. Рейтинг назвали «индексом проявления политической воли». Учитывалась реализация политиками программ социально-экономической политики, программ национальной безопасности и обороны и проведение внешней политики, приводит текст статьи бельгийского издания «ИноСМИ».

По каждому их трех показателей политик получает от 1 до 10 баллов, общая сумма делится на три. Если политик получает меньше пяти баллов, считает, что он не сумел в полной мере реализовать свои программы.

В итоге Путин набрал в среднем 7,33 балла (4 балла за социально-экономическую политику, 10 за нацбезопасность и 8 за внешнюю политику). На втором месте президент США Дональд Трамп (7 баллов), на третьем – глава КНР Си Цзиньпин (6,66 балла), на четвертом – канцлер Германии Ангела Меркель (6 баллов), а президент Франции Эммануэль Макрон получил всего 4,33 балла.

Издание отмечает, что вопреки введенным против России санкциям большинство задач и экономических целей, которые Путин ставит в своих посланиях, выполняется, или, по крайней мере, по ним ведется работа. В пример ставится задача выйти на бездефицитный бюджет, поставленная в 2016 году. К 2019 году эта цель достигнута.

Также издание признает, что российский лидер добился успеха в осуществлении обещанных им военных реформ и в укреплении международного положения своей страны.

Напомним, президент выступил с посланием Федеральному Собранию накануне, где поставил перед парламентом страны новые задачи на ближайшее время.